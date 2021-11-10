Захарова назвала неожиданную причину кризиса на границе Белоруссии и Польши

Одной из причин миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши стало то, что Евросоюз принимал у себя команды лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Помощь, оказываемая им в ЕС, привлекла и внимание беженцев, заявила в эфире программы «Соловьёв Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова предположила , что беженцы идут в Европу, ориентируясь именно на их пример. Их привлекают не только пособия и возможности, предоставляемые в странах ЕС, но и ситуация, сложившаяся в последние годы вокруг людей из Белоруссии во главе со Светланой Тихановской, которых в ЕС принимали «на высшем уровне». Это же коснулось и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, По её словам, решение принимать всех, кто недоволен жизнью у себя в стране, приняло системный характер.

[Люди из Белоруссии] заявляли буквально схожие вещи — что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещёнными людьми или беженцами, находящимися в изгнании. Что они ищут защиты, протекции, помощи. И страны ЕС эту помощь им оказывали, — заявила Захарова.

Минувшей ночью через польско-белорусскую границу прорвались две большие группы курдских беженцев. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все они были задержаны. Тем не менее он не уточнил их дальнейшую судьбу. Предполагается, что мигранты будут возвращены обратно на родину.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в районе пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать границу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.