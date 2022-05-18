Захарова назвала медпомощь пленным с «Азовстали» первостепенной задачей

Вопросы с выводом солдат ВСУ с «Азовстали» и последующее оказание им медицинской помощи стали приоритетными задачами России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. При этом дипломат отметила, что тяжелораненые украинские бойцы находятся в больнице города Новоазовск Донецкой республики. Остальных военных направили в следственный изолятор, расположенный в посёлке Еленовка.

На данном этапе сейчас самый главный вопрос — это их безопасный выход оттуда, оказание им медицинского содействия и другой гуманитарной помощи, которая им необходима, и размещение, — сказала Захарова.

Дипломат также заявила, что Киев делает всё возможное, чтобы гражданские и военные оставались на «Азовстали». По её словам, инициатором выхода людей с территории промышленного комплекса всегда была Россия.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего белый флаг подняли 959 украинских военных, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска (ДНР).