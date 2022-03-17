МИД опроверг заявления о причастности РФ к удару по драмтеатру Мариуполя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления Киева о том, что за авиаударом по драмтеатру в Мариуполе стоят российские военные. По её словам, которые приводит ТАСС, Вооружённые силы РФ не бомбят города. Правда всё равно пробьётся, независимо от того, сколько фейковых видеороликов и фотографий монтируют в структурах НАТО.

Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных, которые, в его представлении, якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно, это ложь, российские вооружённые силы не бомбят города, об этом всем хорошо известно, сколько бы роликов в натовских структурах ни монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков ни было сейчас вброшено — правда всё равно пробьётся, — подчеркнула она.

Захарова отметила, что Россия сделает всё возможное, чтобы преступления правящего режима на Украине против человечности не остались безнаказанными.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что боевики украинского националистического батальона «Азов» совершили очередную провокацию, подорвав здание театра в Мариуполе. Националисты могли удерживать в здании заложников, о чём сообщили беженцы, выбравшиеся из города.

В ведомстве также опровергли сообщение о том, что военные РФ якобы нанесли авиаудар по зданию театра, которое ранее появилось в украинских СМИ. В Минобороны подчеркнули, что здание никогда не рассматривалось в качестве цели для поражения.

Представители Народной милиции ДНР ранее заявили, что в Мариуполе готовится крупная фальсификация под руководством украинской стороны. ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине города, сообщив о большом числе жертв среди местного населения, и дискредитировать действия ВС РФ.