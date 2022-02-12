Захарова назвала «издевательством» заявления о нападении РФ на Украину

Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила медиа и источники, заявляющие о готовящемся вторжении России на Украину, в глобальной провокации, пишет она в своём Telegram. По её словам, кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, «такой информации нет ни у кого». О том, что Россия нападёт на Украину 16 февраля, ранее заявил президент США Джо Байден.

Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию, — написала Захарова.

По её словам, США с конца прошлого года ежедневно заявляют о планах России напасть на Украину, тогда как в Киеве такой информацией не располагают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна быть готовой к любым шагам «с любой границы». Но в то же время президент отметил, что информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» в информпространстве слишком много, и призвал предоставить доказательства о якобы планируемом вторжении.

О том, что Россия нападёт на Украину именно 16 февраля, ранее заявил президент США Джо Байден. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.

К настоящему моменту уже более 10 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.