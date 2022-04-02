18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Захарова назвала истинную цель преступления националистов в Буче

01:02, 04 апреля 2022
Захарова назвала истинную цель преступления националистов в Буче Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Globallookpress
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Смысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия, — написала Захарова

Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча.

Читателей британской газеты Daily Mail ранее возмутились критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского о недостатке помощи Киеву. Британцы назвали украинского лидера «клоуном» и предложили ему самостоятельно «профинансировать собственный конфликт». Многие выразили мнение, что Зеленский провоцирует дальнейшие боевые действия только потому, что на это нацелены США и Европа. Некоторые выразили своё непонимание того, что Запад призывает к миру, но продолжает вооружать украинцев.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео