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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Он добавил, что Роскосмос отказался от сотрудничества с Западом по «морально-этическим причинам». Соответствующая запись появилась на официальном Telegram-канале главы компании.

Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого, — написал Рогозин. Он также уже заявлял о том,...