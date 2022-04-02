Захарова назвала истинную цель преступления националистов в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча.
Читателей британской газеты Daily Mail ранее возмутились критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского о недостатке помощи Киеву. Британцы назвали украинского лидера «клоуном» и предложили ему самостоятельно «профинансировать собственный конфликт». Многие выразили мнение, что Зеленский провоцирует дальнейшие боевые действия только потому, что на это нацелены США и Европа. Некоторые выразили своё непонимание того, что Запад призывает к миру, но продолжает вооружать украинцев.