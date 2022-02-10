Захарова назвала две сенсации по итогам пресс-конференции Лаврова и Трасс

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Элизабет Трасс принесла две сенсации, написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале. Она обратила внимание на несколько ответов британского министра.

Захарова подчеркнула, что Трасс не стала опровергать, что хакерская группировка «Анонимус» опубликовала подлинные документы британского внешнеполитического ведомства. Речь в них идёт о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО через британские дипмиссии и структуры BBC и Thomson Reuters.

В ответ на соответствующий вопрос СМИ гостья с Туманного Альбиона (дважды!) заявила, что британское посольство действует «добросовестно», содействуя развитию российско-британских связей в сферах «культуры, математики и науки», — написала Захарова.

Также она обратила внимание на то, что слова «новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Лаврова, который на этих примерах «выводил англосаксов на чистую воду». Британская сторона, наоборот, предпочла этих тем не заметить.

А ведь пару лет назад Лондон масштабно зашёл с любимых Западом «химоружейных козырей». Но как и пробирка Колина Пауэлла, солсберийская история оказалась пустышкой. Теперь они разыгрывают украинского джокера, — подытожила Захарова.

Переговоры Лаврова и Трасс прошли в Москве 10 февраля. Глава МИД РФ заявил Трасс о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. Он отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.

Встреча министров mid.ru

Лавров сказал, что отношения России и Великобритании оставляют желать лучшего, но это, по его словам, происходит не по вине Москвы. Резюмируя беседу с Трасс, министр разочаровался тем, что разговор получается «немого с глухим».

В свою очередь Трасс сказала, что Россия не должна мешать Украине определять её будущее. Она отметила, что концентрация военной силы России на границе с Украиной является «угрозой». В связи с этим дипломат призвала Москву выбрать дипломатический путь сотрудничества для обеспечения европейской безопасности.