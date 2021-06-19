Захарова назвала беззаконием действия американцев по ОЗХО

https://static.news.ru/photo/118e7064-d262-11eb-9a4d-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия США в Организации по запрещению химического оружия — это полное беззаконие. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на следующие высказывания американской стороны. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке нового пакета санкций против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заметила, закон требует от Штатов продолжать рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия. По её словам, встреча в Женеве президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена эту политику никак не изменила.

А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает, — полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово «закон» произносить, — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности передачи Навального, который отбывает тюремный срок, Штатам. По его словам, со стороны американских властей соответствующих предложений не поступало.

В ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин заявил, что Навальный сам спровоцировал своё задержание. Он специально выехал за границу, проигнорировав требование закона регулярно отмечаться в инспекции.