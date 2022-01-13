Захарова назвала безобразным отношение ОБСЕ к ситуации в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга назвала безобразным поведением игнорирование ситуации в Казахстане со стороны ОБСЕ. По её словам, необходимо поставить вопрос о качестве работы секретариата этой организации.

Мы задаёмся вопросом, а существует ли секретариат этой организации, что там с руководством, на новогодних ли они праздниках все были или уже вернулись в Вену? — заявила дипломат.

Кроме того, Захарова обратилась к представителям организации с вопросом, почему они не дают свою оценку гуманитарной ситуации на Украине. По её словам, это тема для глубокого и неприятного для руководства ОБСЕ разговора.

Что с вами происходит, читаете ли вы новости, следите ли вы за обстановкой в Казахстане, в других странах, на Украине? Как вы оцениваете то, что там происходит в сфере прав человека, защиты свободы слова и вообще физической защиты журналистов? — воскликнула Захарова.

Ранее представитель МИД сообщила, что эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру и её не признают только те, кто в принципе не следит за ситуацией в республике. Она также заявила о том, что оценки западных стран по поводу ситуации с вводом сил ОДКБ в Казахстан, который они назвали нелегитимным, продиктованы банальной злобой, а её причина заключается в том, что так эффективно они реагировать на кризис не могут.

В качестве примера дипломат привела ситуацию с Афганистаном, по сравнению с которой руководство Организации Договора о коллективной безопасности показало высокий уровень работы.

Ранее главы оборонных ведомств стран OДКБ подписали решение об организации возвращения миротворческих войск из Казахстана в пункты постоянной дислокации. Это произошло по итогам внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ.