Захарова назвала «антилогикой» слова Кулебы о вступлении Украины в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «антилогикой» заявления главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о «мешающем» Киеву вступить в НАТО «российском факторе». По её мнению, украинские власти должны понимать, что подобная позиция Альянса обусловлена не столько российским, сколько общеевропейским фактором.

Это антилогика. Приём Украины в НАТО не укрепит безопасность европейского континента уж точно. В Европе остались специалисты, которые неплохо разбираются в геополитике и понимают, какую добавленную стоимость принесёт членство Украины в НАТО. Они просчитали все эти риски, — заявила Захарова на еженедельном брифинге.

По словам дипломата, подобные шаги ещё сильнее будут углублять разделительные линии и нарушат принцип неделимости и безопасности. Она подчеркнула, что украинские власти продолжают саботировать свои обязательства в рамках комплексных мер.

Захарова также отметила, что Германия и Франция, публично выступающие за скорейшее урегулирование ситуации в Донбассе, продолжают уклоняться от принципиальных оценок поведения Киева и перекладывать на Россию вину за отсутствие прогресса в переговорном процессе.

По мнению Кулебы, в вопросе вступления Украины в НАТО важную роль играет так называемый российский фактор. Он отметил, что ряд стран — членов Альянса продолжают смотреть на Украину через призму России. Однако министр выразил уверенность в том, что Киев «достигнет своей цели и станет полноправным участником военно-политического блока».

Ранее Захарова заявила, что НАТО обвиняет Россию в «агрессивном поведении», при этом Альянс проводит военные учения в Эстонии. По её словам, об этом посольство США само рассказало о совместных учениях эстонских Сил обороны и Сил специальных операций армии США. По её мнению, организация подобных учений «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряжённость вблизи России».