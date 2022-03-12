Захарова: нападение на церковь в Оксфорде — результат русофобской кампании

Погром и похищение ценностей в церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде является результатом русофобской кампании, запущенной лично министром внутренних дел Великобритании Лиз Трасс, заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нападение на церковь. Она отметила, что преступники также похитили деньги, которые церковь собирала для украинских беженцев.

Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков даёт свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании, — написала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обратиться в Международный арбитраж в связи с травлей россиян за рубежом. Парламентарий отметил, что на фоне проведения спецоперации на Украине в западных странах участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к гражданам России. По его словам, особую роль в разжигании розни играют зарубежные соцсети и СМИ.

Американская компания Meta на фоне событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению. В ответ на эти действия в Роскомнадзоре заявили, что доступ к соцсети Instagram будет закрыт в ночь на 14 марта.