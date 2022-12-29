Захарова: Москва учитывает союзнические отношения и с Ереваном, и с Баку МИД России: Россия в своей посреднической миссии учитывает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Россия в своей посреднической миссии учитывает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом она добавила, что в урегулировании отношений между Баку и Ереваном Москва ориентируется на трехсторонние договоренности.

В армяно-азербайджанской нормализации Россия опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Именно они составляют надежный фундамент для продвижения процесса урегулирования отношений между Баку и Ереваном. Разумеется, мы учитываем, что нас связывают союзнические обязательства и Арменией, и с Азербайджаном. Поэтому в качестве посредника мы неизменно занимаем такую позицию, которая позволяет эффективно выполнять эту функцию. Я очень надеюсь, что в Армении об этом знают, — отметила Захарова.

По словам дипломата, если Армения рассчитывает на помощь ОДКБ, то при наличии интереса армянской стороны в организации были бы готовы направить мониторинговую миссию, отметила дипломат.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Москва принуждает Ереван предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся Союзному государству России. Он также отметил, что сейчас для России создана возможность встать рядом с Арменией и защищать ее суверенитет, а в Ереване ожидают соответствующих действий. Позже в Кремле такие заявления назвали «провокационными».