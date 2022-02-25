Захарова: Москва получила ноту Киева о разрыве дипотношений

МИД Украины уведомил российскую сторону о разрыве дипломатических отношений, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она выразила сожаление, что украинская сторона взяла подобный курс. Киев разорвал дипотношения с Москвой после начала спецоперации РФ в Донбассе.

Вчера мы получили ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений с нашей страной — это не наш выбор, как вы понимаете, — сказала она.

Захарова назвала разрыв дипотношений Москвы и Киева «логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей», добавив, что «история расставит всё на свои места».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Он призвал россиян выйти на митинги против войны. Украинский лидер также призвал западные государства закрыть воздушное пространство страны и ввести «немедленные санкции» против России.