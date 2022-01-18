Захарова: Лавров и Блинкен могут встретиться в ближайшее время в Европе

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена находится в стадии активной проработки. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, можно ли в скором времени ожидать такой встречи.

Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств РФ и США сейчас находится в стадии активной проработки, — заявила она.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Росcии и CША провели телефонный разговор, касающийся гарантий безопасности между странами, проведённых переговоров в Женеве и Брюсселе, а также дальнeйших контактов.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России. По его словам, Альянс готов принять в свой состав новые страны, желающие вступить в него по собственной воле.