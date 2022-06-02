Захарова и еще 16 россиян попали под санкции США Минфин США расширил санкционный список против России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Минфин США включил в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства Ирека Файзуллина, заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева и ещё 12 человек. Однако было сделано исключение для транзакций, связанных с выплатами пенсий американским гражданам.

Также США вводят санкции в отношении «Северстали», ООО «Севергрупп», Nordgold. Для них установлены сроки завершения сделок. Кроме того, в санкционные списки попали семь яхт и три самолета. Персональные санкции были также наложены на народного артиста России Сергея Ролдугина и бизнесмена Года Нисанова.

Госдепартамент ввел санкции против пятерых представителей российского олигархата и элит, включая Марию Захарову, пресс-секретаря российского МИД, Алексея Мордашова, главу "Севергруппы" и одного из богатейших бизнесменов России, членов семей и структур, связанных с олигархами и элитами... Сегодняшние санкции направлены против... нескольких видных членов российского правительства, приближенного к Путину, — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что главы стран — членов Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику. В Европе арестовали имущество россиян на 23 миллиарда евро.