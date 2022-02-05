Захарова: Deutsche Welle — это пропагандистская машина НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, потому что это натовская пропагандистская машина. Она раскритиковала внешнеполитическое ведомство США за отсутствие реакции на сообщение в Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии, — написала Захарова.

Она также задалась вопросом, когда «Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg». Она отметила, что в отношении российского телеканала Russia Today дипломатическое ведомство США действует быстрее.

Ранее агентство Bloomberg случайно опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице издания более получаса. В агентстве объявили, что проведут проверку случившегося. Первой ошибку обнаружила аналитик Ольга Лаутман, которая опубликовала снимок главной страницы с новостью о «вторжении».