Захарова сравнила отношения России и Запада с игрой в карты

Помимо всех имеющихся вопросов во взаимоотношениях с Западом необходимо разобраться в понятиях и документах, которые каждая страна Евросоюза понимает по-своему, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По её словам, подобную ситуацию можно сравнить с игрой в карты. Так она прокомментировала слова официального представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что НАТО не представляет опасность для РФ, так как это оборонительный альянс.

Теперь необходимо ориентироваться на письменные договорённости, чтобы чётко можно было понимать: нарушают их или нет. Помимо всего прочего, надо разобраться в понятиях, который каждый понимает по-своему. Когда мы садимся играть в карты, мы должны понимать, в какую игру мы играем, — сказала Захарова.

По словам дипломата, западные политики начали утверждать, что никаких письменных обязательств по вопросам безопасности и расширения НАТО на восток не было.

Когда мы начали им показывать документы, которые являются историческим свидетельством, они начали говорить, что их неправильно поняли, — подчеркнула дипломат.

Ранее официальный представитель Джонсона рассказал, что Лондон хочет взаимодействовать с Москвой и собирается предоставить ей заверения, что НАТО не представляет угрозы для России, так как это оборонительный альянс. Соответствующее заявление прозвучало в преддверии визита министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву 10 февраля. Ожидается, что она расскажет своему российскому коллеге Сергею Лаврову о возможном ущербе, который будет нанесён экономике страны и гражданам в случае вторжения РФ на Украину.