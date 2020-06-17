Загадочный белый шар в небе переполошил полицию Японии

https://static.news.ru/photo/2c8dd5a2-b10d-11ea-b10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Загадочный белый шар, появившийся в небе над центром города Сэндай, заставил японскую полицию поволноваться. Сообщения о неизвестном объекте массово поступили в полицию префектуры Мияги и города.

Чтобы выяснить природу загадочного шара, полиция подняла вертолёт. Выяснилось, что шар летит на высоте полтора километра, у него два пропеллера и крестообразная конструкция внизу, сообщает телеканал NHK.

Минтранс и метеорологические управления тут же открестились от шара, заявив, что он не имеет к ним отношения. В Минтрансе добавили, что им не поступало никаких заявлений с просьбой разрешить запуск странного объекта.

В конце концов шар сам улетел в сторону моря и потерялся из виду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Японии заявило о намерении разработать план действий для японских военных лётчиков на случай их встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Хотя при этом министр обороны заявил, что не верит в НЛО.