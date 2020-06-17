Загадочный белый шар в небе переполошил полицию Японии

Загадочный белый шар, появившийся в небе над центром города Сэндай, заставил японскую полицию поволноваться. Сообщения о неизвестном объекте массово поступили в полицию префектуры Мияги и города.
Чтобы выяснить природу загадочного шара, полиция подняла вертолёт. Выяснилось, что шар летит на высоте полтора километра, у него два пропеллера и крестообразная конструкция внизу,
Минтранс и метеорологические управления тут же открестились от шара, заявив, что он не имеет к ним отношения. В Минтрансе добавили, что им не поступало никаких заявлений с просьбой разрешить запуск странного объекта.
В конце концов шар сам улетел в сторону моря и потерялся из виду.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Японии заявило о намерении разработать план действий для японских военных лётчиков на случай их встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Хотя при этом министр обороны заявил, что не верит в НЛО.
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