https://static.news.ru/photo/232b2bb0-6093-11ea-881f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

39-летняя гражданка Украины скончалась при загадочных обстоятельствах в Италии. Эксперты заявили, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Следователи рассматривают две версии произошедшего: либо женщина могла стать жертвой домашнего насилия, либо в день смерти ей не оказали медпомощь. Последнее могло произойти из-за трагического совпадения. В этот день в больнице произошёл погром. Его устроила семья 15-летнего итальянца после того, как в него стрелял полицейский.

Украинка попала в больницу ещё 18 февраля вместе со своей матерью. Последняя рассказала, что её дочь избил зять, после чего у неё начались осложнения на фоне хронических заболеваний. Знакомая покойной сообщила, что та злоупотребляла спиртным, а супруг «тратил заработанное на других женщин». У умершей женщины остались трое детей, сообщает издание «Обозреватель». Они говорят, что отец никогда не поднимал руку на мать.

Ранее NEWS.ru писал о смерти 66-летнего омича, который скончался при загадочных обстоятельствах. Приехавшая бригада медиков диагностировала у него многочисленные травмы, среди которых были переломы рёбер, пневмоторакс, ушибы различных частей тела. При этом сообщалось, что криминального характера повреждения не имеют.