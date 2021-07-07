Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити

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Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус в своём Twitter.

Предполагаемые убийцы были задержаны национальной полицией, — написал министр.

Дополнительных подробностей не сообщается.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев.

Ранее издание Miami Herald сообщило, что напавшие на президента Гаити представились сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. В ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности.