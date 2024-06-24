Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе Абхазии с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе Абхазии с Россией, в ходе которой погиб человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики. Личности подозреваемых пока не установлены.

Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются, — отметили в прокуратуре Гагрского района.

По данным прокуратуры, в ходе перестрелки на границе России и Абхазии, произошедшей днем 23 июня, пострадали трое граждан республики, среди них одна несовершеннолетняя. Кроме того, один человек погиб, он является гражданином Абхазии.

По информации СМИ, причиной перестрелки стал личный конфликт, под огнем оказались случайные прохожие. Позднее в Сети появились кадры перестрелки, на которых видно, как мужчина идет вдоль дороги, а затем падает на землю.

Позже стало известно, что после перестрелки на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе с Россией в Абхазии возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия. В прокуратуре Гагрского района республики уже приступили к расследованию произошедшего.