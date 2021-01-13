Задержаны пилоты самолёта, на котором планировал лететь Варламов

https://static.news.ru/photo/c37f9826-55ac-11eb-9aea-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов Фото: Кадр из видео/varlamov/youtube.com

Пилоты самолёта, на котором из Капоэты в Джубу в Южном Судане планировали отправиться блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, задержаны вслед за российскими медиаобщественниками. Об этом Варламов сообщил в своём Telegram-канале.

При этом он выразил недоумение этим фактом.

Сообщили, что задержали ещё и наших пилотов! А их за что? Итого по делу о дроне (которого у меня нет, но якобы кто-то видел, как я на него снимал) сейчас задержаны граждане России, Канады, Уганды, Кении, — написал блогер.

Впрочем, отметил он, задержанных не забыли покормить.

Варламов, его жена, Верзилов и ещё несколько человек были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в местный аэропорт, чтобы полететь в столицу — Джубу. Однако в ходе досмотры у группы обнаружился пульт от дрона, которого к тому моменту у путешествующих уже не было, так как устройство ещё раньше изъяли в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но те гаджеты не отдали.

Позднее Варламов сообщил, что им объявили об аресте. При этом в российском посольстве в Уганде уточнили, что россияне задержаны, а не арестованы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных в Южном Судане россиян, писал NEWS.ru.