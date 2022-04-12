Задержанный в Подмосковье экстремист прибыл из Великобритании

Задержанный в Подмосковье сторонник организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) заявил, что прибыл в страну из Великобритании, сообщают РИА Новости. Отмечается, что ФСБ России зафиксировало его слова об этом на видеозапись.

Со слов задержанного, он проходил воинскую службу в украинской армии, после чего отправился на заработки в Европу, ввиду низкой оплаты труда на Украине. Он также сообщил, что работал в Чехии. В Россию он приехал из Великобритании с целью «навестить родственников».

Я в Великобритании жил последнее время, — сказал он.

В Центре общественных связей заявили, что с 2017 по 2019 год задержанный служил в составе Вооружённых сил Украины, окончив курсы диверсионной подготовки НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области. Его обучали инструкторы США, Великобритании и Канады. Также, по информации ФСБ, он имеет три госнаграды Украины за участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России сообщили, что украинские националисты предпринимают попытки вербовки сибирской молодёжи и склонения её к терактам на территории России. В комитете отметили, что с учётом складывающейся обстановки уделяется особое внимание на повышение эффективности профилактической работы с теми лицами, которые восприимчивы к террористической пропаганде.