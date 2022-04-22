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Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в шпионаже

12:48, 22 апреля 2022
Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в шпионаже Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Задержанный в Луганской Народной Республике сотрудник команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам, информация об этом размещена на сайте Министерства госбезопасности республики. Против него возбуждено уголовное дело по факту госизмены.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена» в отношении жителя ЛНР из числа персонала ОБСЕ, Министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, — говорится в сообщении.

Сотрудника Луганской команды СММ ОБСЕ задержали по подозрению в государственной измене 14 апреля. 

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики до 30 апреля. По её словам, это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей.

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