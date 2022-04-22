Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в шпионаже

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Мариуполь контролируется бойцами Украины. Он предложил брать в расчёт только ту информацию, которую вчера доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которую вчера докладывал министр Шойгу на встрече с Путиным, — заявил пресс-секретарь. Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Прайс...