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Нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, всё ещё находится в Иране, несмотря на решение властей отпустить его.

По словам главы компании Эрика Хонелла, судно меняло своё местоположение, чтобы пополнить запасы пресной воды.

Но он все ещё находится в порту Бендер-Аббас, — уточнил Хорнелл.

Он добавил, что не знает, почему Stena Impero до сих пор находится на иранской территории, передаёт Reuters .

Как писал News.ru, 23 сентября гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур сообщил, что танкер в скором времени выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды.

Судно было задержано в июле в Ормузском проливе. Он принадлежит шведской компании Stena Bulks, но шёл под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинула страну.