Задержанный армянами азербайджанец возвращён на родину

Азербайджанец Джамиль Бабаев, задержанный армянской стороной на территории, контролируемой миротворцами в Агдере, был возвращен в Баку. Об этом агентству Trend сообщили в госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Отмечается, что Бабаев был возвращен на родину при посредничестве российского миротворческого контингента. Он был обменен на двоих армянских солдат — Арамаиса Торозяна и Артура Налбандяня.

Ранее сообщалось, что военнослужащего Джамиля Бабаева, самовольно покинувшего психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя, задержали на территории, временно контролируемой российскими миротворцами в Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По данным армянской стороны, Бабаев зашёл в один из домов местных жителей в городе Агдере, который находится в зоне временной дислокации российских миротворцев. Он пригрозил находящимся там подросткам и потребовал дать ему сигареты и еду. Выйдя из дома, один из подростков позвонил в полицию. Мужчина был задержан правоохранительными органами, против него возбудили уголовное дело.