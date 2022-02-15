Задержанных в Турции за шпионаж россиян посадят минимум на 22 года

Генпрокуратура Стамбула завершила расследование дела в отношении россиян, которые были взяты под арест турецким судом по обвинению в военном и политическом шпионаже и в подготовке к нападению на чеченских активистов в октябре прошлого года. Обвинительный акт был отправлен в стамбульский суд. Им грозит тюремный срок от 22 до 33 лет лишения свободы, сообщил телеканал A Haber.

Расследование, проведённое Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской сети, готовившей нападение на чеченских активистов в Турции, завершено. 25-страничный обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям, — сообщил телеканал.

В октябре прошлого года турецкая полиция арестовала шестерых иностранцев, среди которых четыре россиянина, один украинец и один гражданин Узбекистана. Издание Hurriyet, которое первым сообщило об аресте, назвало имена граждан России: Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов.

Позже МИД РФ обратился к турецкой стороне за получением разъяснений по поводу ареста россиян.