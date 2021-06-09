ФСБ сообщила о выдворении японского судна из России

https://static.news.ru/photo/56005112-c9bc-11eb-95a0-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Задержанную японскую рыболовецкую шхуну «Эйхо-мару» выдворили с территории России после уплаты штрафа. Об этом в четверг, 10 июня, передаёт РИА Новости, ссылаясь на информацию от Федеральной службы безопасности.

В пограничном управлении спецслужбы отметили, что в ходе разбирательства была установлена вина капитана судна. Он вместе с экипажем нарушил правила рыболовства в исключительной экономической зоне России. В его отношении, а также в отношении судовладельца в ФСБ составили административные протоколы по статьям 8.17 и 18.6 КоАП. Наказание за соответствующие правонарушения — штраф. Кроме того, с капитана будет взыскана определённая сумма за неповиновение пограничникам при задержании. В общей сложности японцы заплатят в виде штрафа 6 млн рублей.

Сумма была выплачена японской стороной в полном объёме, после чего был снят административный арест со шхуны и судно было выдворено в сопровождении корабля береговой охраны погрануправления.

Инцидент произошёл 28 мая. Экипаж японской шхуны не выполнил требования российских пограничников об остановке, попытался скрыться. Судно задержали и доставили в порт Корсакова (Сахалин).

Как ранее стало известно, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио не принимает протест России в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны.