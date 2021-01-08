Задержанному за беспорядки в Капитолии потребовался переводчик с русского

https://static.news.ru/photo/7afca9be-51c8-11eb-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi34/MediaPunch/Global Look Press

Одному из задержанных в Вашингтоне за беспорядки в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка.

6 января в районе Капитолийского холма начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. При этом протестующим удалось ворваться в Капитолий, откуда их выбила полиция. Погибли четыре митингующих, один полицейский скончался позднее.

Полиция задержала уже несколько десятков человек по делу о протестах. Одному из задержанных в суде потребовался переводчик с русского языка, сообщает газета Washington Post.

Говорящий на русском задержанный, согласно изданию, заявил судье: «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите». Другой информации о русскоязычном задержанном издание не приводит.

Ранее сообщалось, что один из задержанных имел при себе «коктейль Молотова» и полуавтоматическую винтовку. Кроме того, в ходе захвата Капитолия имел место грабёж. Исполняющий обязанности федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин заявил, что по фактам беспорядков в американской столице 6 января власти США возбудили 40 уголовных дел.

Как сообщал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США.