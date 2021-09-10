Задержанному в Чехии россиянину предоставили адвоката

Россиянину Александру Франчетти предоставили адвоката, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Чехии. Гражданина России задержали якобы на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Следственный комитет РФ на данный момент проверяет это дело.

Как сообщается , с адвокатом уже встречалась заведующая консульским отделом посольства. Российские дипломаты находятся в контакте с Франчетти, его родственниками и законным представителем защиты.

По имеющимся данным, процедура экстрадиции на Украину задержанного займёт долгое время и может растянуться на длительный срок.

В воскресенье, 12 сентября, Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному Украиной. Предположительно, задержание россиянина по инициативе Киева как-то связано с его активным участием в 2014-м в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку оснований задержания активиста Крымской весны Франчетти в аэропорту Праги.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».