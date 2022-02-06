Задержанного в Узбекистане из-за дрона российского блогера освободили

Блогер из Новосибирска Максим Лымарь, которого на прошлой неделе задержали в Узбекистане из-за провоза дрона без регистрации, освобождён из-под домашнего ареста, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в республике Дмитрий Данилов. Он добавил, что на родину мужчина планирует вернуться 9 февраля.

Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобождён из-под домашнего ареста и 9 февраля планирует вернуться в Новосибирск, — рассказал Данилов.

От имени посольства он также выразил благодарность властям Узбекистана за оперативное разрешение ситуации.

Тревел-блогер Лымарь, возвращаясь в Новосибирск, был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре и помещён под домашний арест после того, как в его вещах нашли квадрокоптер.

Ранее бразильянку-блогера выгнали из Ватикана за слишком откровенный наряд. По её словам, она отправилась на экскурсию в собор Святого Петра, который расположен в центре Ватикана, но её вскоре попросили покинуть территорию государства, поскольку её одежда нарушала дресс-код.