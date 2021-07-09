Задержанное российское судно «Амур» покинуло Японию

Задержанное в Японии российское судно «Амур» покинуло порт Момбэцу и направилось в порт приписки Невельск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

Нам поступила информация, что экипажу вернули документы, траулер направился домой. В Японии остался только третий помощник капитана, которому ранее были предъявлены обвинения, — сказали в ведомстве.

Траулер «Амур» 26 мая шёл в Момбэцу с грузом краба и столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, рыбаков спасли, но на тот момент трое из пяти членов экипажа находились без сознания. Впоследствии они скончались.

Ранее стало известно, что в Японии возбудили уголовное дело против третьего помощника капитана «Амура» Павла Добрянского. Он был задержан 7 июня. Добрянского подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном. Согласно законам страны, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет или штраф в размере до 1 млн иен.

В конце июня дело третьего помощника капитана «Амура» передали в суд.