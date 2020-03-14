https://static.news.ru/photo/397af8cc-66a7-11ea-94b3-fa163e074e61_660.jpg Мубариз Мансимов Фото: Mubariz Mansimov/facebook.com

Судовладелец-миллиардер из списка Forbes Мубариз Мансимов взят под стражу сотрудниками департамента финансовых преступлений полиции Стамбула, сообщили 15 марта СМИ Турции.

По месту жительства бизнесмена произвели обыск. По словам помощницы Мансимова, в стамбульском офисе группы компании «Палмали» работает следственная группа.

По данным издания Sabah, основатель компании «Палмали» азербайджанского происхождения Мубариз Мансимов был задержан в рамках расследования связей с организацией опального проповедника Фетхуллаха Гюлена, деятельность которой в Турции квалифицируется как террористическая. Также бизнесмен пытался уклониться от следствия, поскольку, как он сам сообщал в соцсетях, против него в Турции возбуждено 12 уголовных дел.

Компании Мансимова, головной офис которой находится на Мальте, принадлежит более 100 судов, занятых транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана, Казахстана, Туркмении и России на западные рынки. Однако коммерческая деятельность судовладельца не раз становилась объектом проверок российских надзорных органов, сообщал NEWS.ru. Из-за этого оскорблённый Мансимов неоднократно делал политические заявления, нелицеприятно высказываясь о русских и российской политике.

Так, экипажи нескольких судов из-за невыплат зарплаты компанией неоднократно объявляли голодовку. В 2018 году в Арбитражный суд Ростовской области был подан иск о взыскании с компании «Палмали» 94,1 млн рублей в пользу бывшего партнёра «Югбункерсервис-Ростов» (топливное предприятие). Кроме того, после проигрыша нескольких судов «ЛУКОЙЛ-Бункеру» и образовавшегося долга в 1,7 млрд рублей российская «дочка» танкерной империи Мансимова была признана банкротом, а все её суда оказались в залоге у Сбербанка.