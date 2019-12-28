https://static.news.ru/photo/7e2aaaea-2a01-11ea-9298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военная полиция США задержала мужчину за попытку проникнуть на базу морской пехоты США Кэмп-Шваб, которая расположена на северо-востоке острова Окинава в Японии. Полиция выяснила личность задержанного, им оказался 24-летний гражданин Африки Джонатан Эдвардс.

Его передали японским властям, которые выясняют мотивы нарушителя. На допросе Эдвардс сообщил, что преподает английский язык в одном из городов главного японского острова Хонсю, — сообщил ТАСС, ссылаясь на японское информационное агентство «Киодо».

Полиция пока выясняет причины проникновения на военный объект. Отмечается, что намерение властей США и Японии перенести на базу Кэмп-Шваб военный аэродром морской пехоты Футэмма вызывают протесты со стороны местного населения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава произошёл взрыв. Уточняется, что мотивом для взрыва могли послужить протесты местного правительства и населения, которые неоднократно выступали за сокращение военного присутствия США на острове. Там сосредоточено около 70% всех американских объектов в Японии.