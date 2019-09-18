Мужчина, который угрожал взорвать мост метро в Киеве, задержан сотрудниками спецназа.
Незадолго до этого он открыл стрельбу.
Об этом сообщает «Украинская правда». Информацию подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.
"Мінера" мосту затримали Аваков— Українська правда (@ukrpravda_news)
https://t.co/oM70JJosce pic.twitter.com/IIQcJJk3TH 18 сентября 2019 г.
Подозреваемый — старший сержант Белько, участник военной операции в Донбассе.
Ранее News.ru писал о том, что неизвестный мужчина приехал на метромост в Киеве вместе со своим водителем. Тот остановился на мосту с оружием и перекрыл движение.