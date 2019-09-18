Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина, который угрожал взорвать мост метро в Киеве, задержан сотрудниками спецназа.

Незадолго до этого он открыл стрельбу.

Об этом сообщает «Украинская правда». Информацию подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Подозреваемый — старший сержант Белько, участник военной операции в Донбассе.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестный мужчина приехал на метромост в Киеве вместе со своим водителем. Тот остановился на мосту с оружием и перекрыл движение.

 

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