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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию с невыдачей въездных виз в США для участия в сессии Генассамблеи президенту Ирана Хасану Рухани и министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу.

ООН находится в контакте с США по вопросам получения виз и надеется, что это поможет решить проблему, — цитирует Гутерриша РИА Новости Ранее иранские СМИ распространили информацию о том, что...