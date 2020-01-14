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Ответственность за сбитый под Тегераном пассажирский самолёт Boeing компании «Международные авиалинии Украины» должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом 14 января заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Мы говорим о двух частях ответственности. Первая — ответственность тех, кто отдавал приказ, кто стрелял этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты, — сказал дипломат в эфире украинского...