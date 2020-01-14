Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооружённых сил Ирана) задержал иранца, снявшего и опубликовавшего попадание ракеты в украинский Boeing. Мужчина доставлен в КСИР для допроса.
О задержании иранца, который выложил в Интернет видео, где якобы запечатлён момент катастрофы украинского самолёта,
Результаты следственных действий позднее будут представлены общественности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственность за сбитый под Тегераном пассажирский самолёт Boeing компании «Международные авиалинии Украины» должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом 14 января заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.
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