Грабитель, захвативший банк в грузинском городе Кутаиси, задержан, передает Sputnik Грузия. Все заложники освобождены.
На месте инцидента проводилась спецоперация. Силовики несколько часов вели переговоры с грабителем — за это время у него стало меньше требований.
Недавно очевидцы сообщили о том, что около банка были слышны выстрелы, началось передвижение полиции. Уточнялось, что в этот момент мобилизовались бригады скорой помощи.
О том, что вооруженный мужчина захватил банк в Кутаиси, стало известно днем 20 сентября. По опубликованным с места инцидента видеокадрам СМИ предположили, что налету подвергся один из филиалов Банка Грузии. Мужчина взял в заложники 12 человек — сотрудников банка и клиентов. Преступник также заминировал двери на входе в банк и обклеил взрывчаткой свое тело.
Грабитель требовал выкуп в размере $2 млн, однако затем изменил свои требования. Мужчина попросил вертолет, удочку и российский флаг.