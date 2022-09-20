Полицейские задержали захватившего заложников в банке в Кутаиси

Фото: AP Photo/Achi Gegenava/ТАСС

Сотрудники полиции у отделения банка Грузии, где вооруженный мужчина удерживает в заложниках 12 человек

Грабитель, захвативший банк в грузинском городе Кутаиси, задержан, передает Sputnik Грузия. Все заложники освобождены.

На месте инцидента проводилась спецоперация. Силовики несколько часов вели переговоры с грабителем — за это время у него стало меньше требований.

Недавно очевидцы сообщили о том, что около банка были слышны выстрелы, началось передвижение полиции. Уточнялось, что в этот момент мобилизовались бригады скорой помощи.

О том, что вооруженный мужчина захватил банк в Кутаиси, стало известно днем 20 сентября. По опубликованным с места инцидента видеокадрам СМИ предположили, что налету подвергся один из филиалов Банка Грузии. Мужчина взял в заложники 12 человек — сотрудников банка и клиентов. Преступник также заминировал двери на входе в банк и обклеил взрывчаткой свое тело.

Грабитель требовал выкуп в размере $2 млн, однако затем изменил свои требования. Мужчина попросил вертолет, удочку и российский флаг.