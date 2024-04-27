Задачу про СВО нашли в сербских задачниках по математике

Фото: МО РФ

Задачу про СВО нашли в сербских задачниках по математике, сообщает Telegram-канал «О Сербии по-русски». В тексте задания говорится о конфликте между Россией и Украиной.

В начале битвы за Часов Яр русские были в пяти километрах от центра Часова Яра. В первую неделю они продвинулись на 1,2 километра. Во вторую неделю после уничтожения украинской ПВО продвинулись на 5/9 больше, чем за первую неделю. На третьей неделе украинские солдаты провели контрудар и вернули все территории, потерянные во вторую неделю, и продвинулись еще на 2/7 километра. Сколько теперь километров остается пройти русским до центра Часова Яра, — приводится текст задачи.

Ранее стало известно, что в новые учебники для вузов включили историю специальной военной операции на Украине, сообщил замглавы Министерства науки и высшего образования России Константин Могилевский. По словам чиновника, гуманитарная наука оказалась именно там, где ей надлежит быть в настоящее время, — в зоне СВО.

Также сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» о нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство обнаружило признаки установления монопольно высоких цен на учебники. Организации грозит штраф.