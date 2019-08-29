https://static.news.ru/photo/a8b65e08-ca20-11e9-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alina Pash/Facebook

Украинская певица Алина Паш, зачитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским во время празднования Дня независимости в Киеве, оправдалась за свою поездку в Крым и Москву. Девушка решила расставить все точки надо i после того, как её близким начали поступать угрозы. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook .

Паш отметила, что её визит в Крым в 2015 году был вызван необходимостью посетить свадьбу друзей. Певица добавила, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала в России. В то же время в 2017-м она приезжала в Москву по личным обстоятельствам «как частное лицо». Тогда она сделала фото на Красной площади, за что и получила тысячи гневных комментариев. Девушка попыталась оправдаться за этот снимок, отметив, что сфотографировалась, будучи одетой в свитшот с надписью «KYIV».

Если я нарушила законодательство Украины — готова ответить по закону, но не готова ответить перед обществом за это как артистка. Это было за три года до создания проекта Алина Паш. Всю ответственность публичного человека я осознаю, — подчеркнула певица.

Паш добавила, что карта Украины выглядит для неё также, как в 1 классе.

Ранее News.ru писал, что украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, после концерта в Санкт-Петербурге призналась в любви к российской публике. Поступок артистки вызвал негодование среди её поклонников на родине.