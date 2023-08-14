Зачем Запад запускает версию о новом «контрнаступе» весной В иностранной прессе звучат предположения о переносе «настоящего наступления» ВСУ на 2024 год

Фото: МО Украины

В западной пропаганде, изо всех сил поддерживающей Украину, наметилась принципиально новая парадигма. Теперь как бы исподволь обосновывается подготовка нового этапа (какого по счету?) украинского наступления будущей весной. До весны, как говорится, еще дожить надо. Но определенную пользу из запускаемых тезисов их инициаторы могут извлечь для себя уже сейчас.

Кардинальная смена декораций

Еще в январе тот же канцлер Шольц выражал абсолютную уверенность в победе украинской армии, подкрепляя такой оптимизм первыми поставками своих танков. А теперь западные политики спешно собирают разного рода миротворческие конференции, чтобы посредством выработки коллективной точки зрения Запад мог воздействовать на Москву и не дать обрушиться киевскому режиму. И на фоне такой эволюции взглядов и оценок вбросы о весеннем, более качественно подготовленном «контрнаступе» выглядят логичной тактической игрой.

В Киеве постоянно дают понять: столь долго анонсируемое наступление так и не началось. Идет просто прощупывание позиций противника. И это несмотря на колоссальные потери людей и техники. В понимании киевских властей «контрнаступ» — это когда достигнут успех, прорваны оборонительные эшелоны. В противном случае идет бесконечная подготовка к безусловно победоносному штурму. Именно такую трактовку ситуации «скармливают» и собственной, и международной аудитории.

Более того, уже месяц, как из пропагандистского обихода выпало безоговорочное утверждение, что начавшийся было 4 июня нынешнего года «контрнаступ» станет, как в песне, последним и решительным боем. По ходу неудавшейся пьесы стали звучать обещания, что вся борьба еще впереди и нынешние маневры у ЛБС далеко не последние. А потому обещание уже весеннего наступления можно воспринимать как логичное продолжение уже озвученных посылов. Тем более что летчиков для американских F-16 только начали готовить, да и снарядов 152-мм пока заготовлено недостаточно. То ли дело весной. Правда, весной нынешний «контрнаступ» был отложен по причине беспрерывных дождей и раскисшей степи. Но это чисто техническая деталь, с новым приступом оптимистической пропаганды ничего общего не имеющая.

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Pres Истребитель F-16

Команда Байдена помнит о выборах

Мысль о том, насколько готовый к переизбранию в 2024 году Джо Байден связывает свое будущее с положением дел на Украине, где «светлолицые» носители демократических идеалов ценой жизней украинцев останавливают «агрессию автократов», стала уже общим местом. Резерв команды Байдена, включая финансовый, — это оживший американский ВПК, получающий невиданные бюджетные заказы на производство всей оружейной номенклатуры.

Притом что рост государственного долга США усиливает попытки окопавшихся в нижней палате конгресса республиканцев ограничить такие расходы, включая проукраинские. Поэтому цветистая легенда о весеннем наступлении выгодна Байдену и Ко вдвойне. С одной стороны, так можно хоть как-то оправдать запрашиваемые новые военные ассигнования в помощь Украине. С другой — затормозить развитие ненужных для Белого дома нарративов о том, что все огромные вложения в Незалежную ничего толком не дали. Мол, давайте дождемся весны. Тогда все начнется на Украине как бы с чистого листа. Но тогда, видимо, и истребление «украинского материала» начнется с новой силой ради успеха Байдена. Прав польский президент Дуда. Цена-то невысока — американские солдаты не гибнут.

Как воздействовать на Россию

Коллективный Запад не отказывается от надежды как-то психологически раскачать внутреннюю обстановку в России. Достаточно вспомнить, сколько было и у нас панических оценок долго готовившегося «контрнаступа». Особенно после известных «перегруппировок» в Харьковской области и ухода наших сил из Херсона. Даже записные патриоты выражали собственные опасения.

Теперь зачастую господствуют шапкозакидательские настроения. А потому новые угрозы в виде будущих «контрнаступов» с поддержкой западной авиации, с использованием ракет большого радиуса действия и усиленной системы ПРО могут дать новые аргументы нашей условной «партии мира», склонной к компромиссам и разного рода замораживаниям на условиях, куда менее выгодных для России. А уж раскручивать вброшенные версии западные медиа умеют блестяще. Сочетая тщательно отфильтрованные факты с очевидной дезой.