Зачем Украина взорвала Крымский мост на самом деле

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ясно было, что Киеву надо кровь из носа информационно перебить итоги провального для Зеленского саммита НАТО в Вильнюсе. Потому и командующий сухопутными войсками Сырский предвкушал удар по Крымскому мосту, заранее написав о готовящейся «колыбельной для оккупантов». Думаю, что на этот раз в Киеве даже не будут особо кокетничать, отрицая свою причастность к проведению очередной диверсии. От украинских боевиков требуют на Западе эффективных действий, обещая полную безнаказанность за самые мерзкие преступления.

Как Украина мечтает изолировать Крым

Понятно, что атака на Крымский мост 17 июля — проявление общей стратегии СБУ по изолированию Крыма. Никто ведь в Киеве не скрывает, что Крымский полуостров — это главный приз нынешней военной кампании, за успех в которой западные покровители обещали не один ящик с «печеньками».

В идеале украинцы мечтают взять Крым в своеобразные клещи. С одной стороны, надо было бы прорвать наши оборонительные линии, развить успех «контрнаступа», выйти к Мелитополю. И выиграть так называемое приазовское сраженье. Перерезать сухопутный коридор в Крым. А с другой — вывести из строя Крымский мост, который в Киеве опять, глумясь, назвали «абсолютно лишней конструкцией». Понятно, что если бы все, что планировал украинский генштаб, осуществилось, наш Крым оказался бы в полной блокаде, а ракетные обстрелы, производимые фактически с его границ, должны были довершить дело захвата.

Фото: МО Украины

Но, как мы видим, «контрнаступ» пока явно не задался. Наша армия держит оборону, изматывая атакующих, уничтожая щедро поставленную западную бронетехнику, кое-где переходит в контратаки. Мелитополь и в бинокль не разглядеть. А потому остается одно — диверсии против Крымского полуострова. Как говорится, в бессильной злобе. Тут хочется и снабжение республики нарушить, и курортный сезон сорвать. А главное — хоть так заявить о себе. И даже взбодрить своих приунывших бойцов. Все же помнят, как в Киеве весело фотографировались на фоне панорамного фото взрыва на Крымском мосту.

Гвоздь в гроб «зерновой сделки»?

Сейчас существует несколько рабочих версий по поводу орудия осуществления этой новой украинской диверсии. Чаще все-таки склоняются к версии об использовании морских дронов — мощной штуки, способной нести до 500 килограммов взрывчатки.

Накануне такие же дроны «летели» по морю в сторону Севастополя и нашей военно-морской базы. И вопрос вопросов, откуда эти инструменты террора были выпущены. Не в первый раз эксперты предполагают, что ВСУ использовали для запуска акваторию, свободную от присутствия ВС РФ в силу соглашения о зерновой сделке. Более того, дроны могли быть выпущены с борта так называемой матки, одного из последних сухогрузов, который еще свободно шел из Одессы.

Если эта версия найдет подтверждение, то окажется, что теряющие моральные берега украинские вожди своими руками окончательно убили у нас все стимулы к продолжению «черноморской зерновой инициативы».

Будут ли удары возмездия

Фото: МО РФ

В свое время Дмитрий Медведев написал, что в случае удара по Крымскому мосту для Украины настанет Судный день. Ну, Судный не Судный, но после первого теракта и начались мощные ракетные удары по украинской инфраструктуре. Видимо, и на этот раз ракетное давление на Украину будет только усилено. А на повестке дня по-прежнему стоит вопрос об объявлении Украины террористическим государством.