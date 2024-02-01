Зачем США отправили Нуланд мирить Зеленского и Залужного?

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Известная своими кулинарно-политическими пристрастиями (участники Майдана не дадут соврать) заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд срочно прилетела в Киев с визитом. Причина ее десантирования не является секретом. В Вашингтоне явно обеспокоены многомесячным противостоянием «Зе и За», как стали шутить на Украине.

Не в первый раз два ведущих деятеля Украины сошлись в прямом клинче. Достаточно вспомнить, что еще в прошлом декабре в Киев с целью помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому как-то договориться с главкомом ВСУ Валерием Залужным и сохранить при этом лицо прилетел сам директор ЦРУ Бернс, а затем и министр обороны Остин. Министр, видимо, уже страдал от серьезной болезни, но ради такого важного дела он все равно перелетел океан.

Теперь второе коллективное трансатлантическое исполнение шлягера: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»

Американский проект под угрозой

Мы с самого начала детективной истории о неподписанном приказе об увольнении генерала Залужного были уверены, что сразу, при первых симптомах показного непослушания Зеленского, в дело вмешаются американцы. Их опасения были вызваны даже не тем, что главком Залужный есть по сути стопроцентно американский проект. На его место можно легко найти не менее преданного звездно-полосатому делу генерала. Тем более что военный гений генерала не подтверждается.

Проблема в том, что набравший значительный национальный авторитет и даже политический вес Залужный является не просто потенциальным политическим соперником Зеленского. Его личностный фактор лишает Владимира Александровича ощущения собственной уникальности и безальтернативности. А значит, делает его на порядок более управляемым. Лишает соблазна постоянно маневрировать между Вашингтоном и Лондоном, расширяя область своей как бы независимости в принятии авантюрных решений.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global look Press Валерий Залужный

Нуланд как курьер

Отставка Залужного ломала бы столь тщательно выстроенную схему сдержек и противовесов. Потому сначала из Вашингтона приказали Зеленскому повременить со своим указом. А затем для подробного инструктажа в Киев и явилась Виктория Нуланд. Лицо вроде штатское и дипломатическое. Но в Киеве знают: где пройдет эта госпожа, там и десяти генералам делать нечего.

К тому же замена Залужного на Кирилла Буданова, главу военной разведки ГУР, могла сместить баланс влияния в украинских верхах в пользу Лондона, который пытается активно вести собственную игру. Между тем даже нашумевшая статья главкома в Есоnomist явно не была его интеллектуальным экспромтом. Видимо, была согласована с кураторами. Поскольку концептуально отражала американское видение целесообразности замораживания конфликта, который, дескать, в тупике окопной Первой мировой.

И чем ближе решающие для штатовских демократов выборы, тем настойчивее эту идею подвешивания конфликта будут внедрять в мозг подопытных украинских политиков.

Украинская контригра

Впрочем, не следует думать, что Зеленский только смиренно кивал наставлениям вашингтонского эмиссара. Для него ставка — обещанные, но не полученные американские миллиарды. Видимо, во многом информационный пузырь вокруг перемещения Залужного и был к тому же отчаянным сигналом в сторону США, которые тянут с предоставлением помощи.

Какие обещания и заверения дала Нуланд в личных беседах, видимо, станет известно в ближайшие же дни. И будьте уверены, что поставками умных снарядов GLSDB для HIMARS дело не ограничится.

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