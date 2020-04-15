Объявление Саудовской Аравией майских цен на поставляемую королевством нефть заставило некоторых аналитиков говорить о новом витке войны на рынке. Эр-Рияд серьёзно снизил стоимость закупки сырья для стран Азии и Средиземноморского бассейна, в то же время ощутимо повысив её для США. Европейцы в мае будут закупать саудовскую нефть по прежним ценам, с учётом сделанных ещё в апреле скидок. В том, о чём свидетельствуют такие шаги, NEWS.ru разбирался вместе с экспертами.
Государственная саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco несколько раз переносила объявление майских цен на своё сырьё для зарубежных покупателей. Причиной тому были противоречия внутри ОПЕК+, в частности, с Мексикой, которая долгое время не соглашалась сократить добычу нефти, как другие участники сделки. Теперь противоречия улажены, и саудовцы обрисовали ценовую политику на будущий месяц.
Для азиатских стран, включая Китай, Saudi Aramco снизит стоимость закупки своего основного сорта нефти Arab Light ещё на $3-5 за баррель по сравнению с апрелем. Цены сырья из Саудовской Аравии для Европы останутся практически неизменными. А вот для США они будут повышены: стоимость барреля Arab Light вырастет в среднем на $3.
Цветана Параскова, постоянный автор портала OilPrice, посвящённого энергоресурсам, в свете анонсированных Эр-Риядом изменений в ценовой политике,
В то же время повышение стоимости сырья для Соединённых Штатов может свидетельствовать и о том, что Эр-Рияд не намерен ослаблять американскую индустрию нефтедобычи демпинговыми мерами со своей стороны. Такой шаг, очевидно, должен понравиться хозяину Белого дома Дональду Трампу,
Не секрет, что он крайне заинтересован в поддержке производителей сланцевой нефти, которые даже вне зависимости от нефтяной конъюнктуры сейчас терпят серьёзные убытки на фоне эпидемии коронавируса. Действия саудовцев избавят президента США и от необходимости вводить пошлины в целях протекционизма. Ранее Трамп заявлял о готовности к подобным шагам, что наверняка обострило бы отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Теперь же проблема «рассосалась».
Российские эксперты, однако, считают, что говорить о новом этапе ценовой войны сейчас неуместно. Как отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета, аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, скидки, предоставленные Саудовской Аравией, могут быть обусловлены совсем иными причинами.
Версия о продолжении ценовой войны была бы справедлива, если бы на европейские и азиатские рынки шли новые объёмы нефти. В апреле это было логично, поскольку Эр-Рияд нарастил добычу. Но теперь мы видим сокращение производства, и даже приходя на рынки, где присутствует Россия, Саудовская Аравия всё равно может поставлять туда ограниченные объёмы сырья. Получается нелогичная ситуация. Если Эр-Рияд хочет вытеснить Москву с одного из рынков, ему придётся перенаправить туда нефть, продаваемую в другом регионе. В таком случае Россия может переориентироваться на то направление, где саудовской нефти станет меньше. Поэтому я бы объяснил скидки другой причиной. Из-за того, что многие танкеры уже используются как хранилища нефти, фрахт на них растёт. То есть скидка — это фактически компенсация за то, что потребители стали больше платить за доставку сырья. На мой взгляд, в условиях сделки ОПЕК+ ценовая война не может возобновиться хотя бы в силу того, что объём добычи ограничен.
Что же касается американского сланца, то конкуренция с ним сохраняется и для Саудовской Аравии, и для России, подчёркивает эксперт. Но в нынешних условиях добыча сланцевой нефти в США просто нерентабельна и, вероятно, будет сокращаться — даже не из-за действий Эр-Рияда и Москвы, а просто из-за падения спроса и низких цен.
Аналитикак ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов также считает, что ценовая война на данный момент завершена.
Вероятно, саудовцы просто хотят быстрее продать скопившиеся объёмы и подтолкнуть американских производителей к более серьёзному снижению добычи. На днях в Техасе состоялось заседание местного регулирующего органа, в ходе которого вновь стало ясно, что единства среди местных добывающих компаний нет. На мой взгляд, ценовая война всё-таки закончилась, потому что, если Саудовская Аравия будет и дальше вести себя так, как сейчас, снижая цены, со стороны США могут последовать санкции. Что касается перспектив вытеснить Россию с каких-то рынков, то это сложный вопрос. Потому что демпинговые цены, конечно, могут привлечь покупателя, но низкая стоимость не будет сохраняться вечно. Европейцам и азиатам в перспективе выгоднее сотрудничать с Россией — здесь речь идёт о надёжности поставщика. Сейчас наша страна, полагаю, не будет пытаться «догнать» Саудовскую Аравию и продолжит продавать нефть по мировым ценам и тем, что оговорены в ранее заключённых контрактах.
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