Объявление Саудовской Аравией майских цен на поставляемую королевством нефть заставило некоторых аналитиков говорить о новом витке войны на рынке. Эр-Рияд серьёзно снизил стоимость закупки сырья для стран Азии и Средиземноморского бассейна, в то же время ощутимо повысив её для США. Европейцы в мае будут закупать саудовскую нефть по прежним ценам, с учётом сделанных ещё в апреле скидок. В том, о чём свидетельствуют такие шаги, NEWS.ru разбирался вместе с экспертами.

Государственная саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco несколько раз переносила объявление майских цен на своё сырьё для зарубежных покупателей. Причиной тому были противоречия внутри ОПЕК+, в частности, с Мексикой, которая долгое время не соглашалась сократить добычу нефти, как другие участники сделки. Теперь противоречия улажены, и саудовцы обрисовали ценовую политику на будущий месяц.

Для азиатских стран, включая Китай, Saudi Aramco снизит стоимость закупки своего основного сорта нефти Arab Light ещё на $3-5 за баррель по сравнению с апрелем. Цены сырья из Саудовской Аравии для Европы останутся практически неизменными. А вот для США они будут повышены: стоимость барреля Arab Light вырастет в среднем на $3.

Jochen Tack/Global Look Press

Цветана Параскова, постоянный автор портала OilPrice, посвящённого энергоресурсам, в свете анонсированных Эр-Риядом изменений в ценовой политике, задаётся вопросом — не приведёт ли это к новой войне на нефтяном рынке. По её мнению, анонсированные Саудовской Аравией изменения в стоимости экспортируемого сырья выглядят вполне логичными. Снижение цены на нефть для азиатских государств позволит королевству ослабить позиции России в регионе.

В то же время повышение стоимости сырья для Соединённых Штатов может свидетельствовать и о том, что Эр-Рияд не намерен ослаблять американскую индустрию нефтедобычи демпинговыми мерами со своей стороны. Такой шаг, очевидно, должен понравиться хозяину Белого дома Дональду Трампу, считают западные аналитики.

Не секрет, что он крайне заинтересован в поддержке производителей сланцевой нефти, которые даже вне зависимости от нефтяной конъюнктуры сейчас терпят серьёзные убытки на фоне эпидемии коронавируса. Действия саудовцев избавят президента США и от необходимости вводить пошлины в целях протекционизма. Ранее Трамп заявлял о готовности к подобным шагам, что наверняка обострило бы отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Теперь же проблема «рассосалась».

Российские эксперты, однако, считают, что говорить о новом этапе ценовой войны сейчас неуместно. Как отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета, аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, скидки, предоставленные Саудовской Аравией, могут быть обусловлены совсем иными причинами.

Версия о продолжении ценовой войны была бы справедлива, если бы на европейские и азиатские рынки шли новые объёмы нефти. В апреле это было логично, поскольку Эр-Рияд нарастил добычу. Но теперь мы видим сокращение производства, и даже приходя на рынки, где присутствует Россия, Саудовская Аравия всё равно может поставлять туда ограниченные объёмы сырья. Получается нелогичная ситуация. Если Эр-Рияд хочет вытеснить Москву с одного из рынков, ему придётся перенаправить туда нефть, продаваемую в другом регионе. В таком случае Россия может переориентироваться на то направление, где саудовской нефти станет меньше. Поэтому я бы объяснил скидки другой причиной. Из-за того, что многие танкеры уже используются как хранилища нефти, фрахт на них растёт. То есть скидка — это фактически компенсация за то, что потребители стали больше платить за доставку сырья. На мой взгляд, в условиях сделки ОПЕК+ ценовая война не может возобновиться хотя бы в силу того, что объём добычи ограничен. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков

Что же касается американского сланца, то конкуренция с ним сохраняется и для Саудовской Аравии, и для России, подчёркивает эксперт. Но в нынешних условиях добыча сланцевой нефти в США просто нерентабельна и, вероятно, будет сокращаться — даже не из-за действий Эр-Рияда и Москвы, а просто из-за падения спроса и низких цен.

Jim West/Global Look Press

Аналитикак ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов также считает, что ценовая война на данный момент завершена.