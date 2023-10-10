«Зачем?»: Эрдоган предостерег США от использования авианосца в Израиле Эрдоган предупредил о последствиях вмешательства авианосца в конфликт в Израиле

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Джеральд Р. Форд»

Вмешательство в израильско-палестинский конфликт американского авианосца «Джеральд Форд» обернется массовыми смертями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с канцлером Австралии Карлом Нехаммером. По его словам, военной технике США нечего делать в стране, передает ТАСС.

Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда? Он запустит все свои самолеты, катера, окружит Газу и будет по ней бить, открывая двери к очень серьезным массовым смертям? — возмутился Эрдоган.

Также президент упрекнул США за сбитый турецкий беспилотник в Сирии. Он напомнил, что республика является партнером страны и членом НАТО. Действия Вашингтона, который развернул на территории Сирии свыше 20 военных баз, не соответствуют духу союзнических отношений.

Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с «Джеральдом Фордом» 8 октября. Приказ утвердил шеф Пентагона Ллойд Остин после подробных консультаций с президентом Джо Байденом.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов рассказал, что арсенал авианосной группы может включать сотни ракет типа «Томагавк». «Джеральд Форд», добавил он, является «очень серьезной игрушкой», которая в то же время хорошо защищена.