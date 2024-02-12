Зачем Чубайс вспоминает о России в Израиле

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Анатолий Чубайс

Политико-светские хроникеры явно недооценили кипучую энергию Анатолия Чубайса и его желание быть в центре денежных потоков. И пока на его «почитателей» в России обрушивалась информация о его красивой жизни на дивиденды от реформирования России-матушки, Анатолий Борисович просто запутывал следы для папарацци. А сам был погружен в интеллектуальный труд — создание в Израиле Центра российских исследований. Причем в идеале такой центр передовой мысли может появиться при одном из израильских университетов.

Главное — не выйти на самого себя

В общем смысле сверхзадачей Чубайса-ученого должен стать анализ причин того, как российские либералы в результате своей многогранной деятельности привели Россию к нынешнему положению вещей.

Впрочем, уже была информация о том, что Анатолий Борисович готов заглянуть за очередной исторический горизонт и представить радужную картину России «постперсоналистического периода». Формулировка, конечно, заумная и по возможности нейтральная, но в принципе скрывающая все то же: надежду на прозападный либеральный реванш при смене первых лиц государства.

Правда, намеченный ими срок — 2025 год — изначально вызвал у скептиков большие сомнения. Но, видимо, потенциальных заказчиков исследований Чубайса и компании надо как-то стимулировать надеждой на то, что что-то может измениться еще при их жизни. Сроки типа «после 2030 года» трудно коммерциализировать.

Только вот, запуская подобные исследования генезиса нынешнего российского государства и роли либералов в его становлении, для Чубайса важно не выйти на самого себя. А то ведь только что Борису Надеждину, возмутившемуся нашим избирательным законодательством, напомнили, что он лично за него голосовал. Так что как бы не случилось так, что нынешние друзья-релоканты не повторили бы: «Во всем виноват Чубайс!»

Размах международный

Нет, действительно Анатолию Борисовичу (или уже Мойше Израилевичу?) не откажешь в размахе предприятий и идей. На этот раз он успел проконсультироваться в Латвии и США с экспертами, уже погруженными в гадания по поводу развития России. И удовлетворил свое любопытство в том, что касается устройства институтов, изучающих современную Россию вдоль и поперек.

Теперь, как утверждают, Чубайс намерен создать под своей эгидой Центр российских исследований (С. R. S.), придав ему международный характер. Видимо, для того, чтобы были основания для постоянных перемещений между Израилем, Лондоном и Стэнфордским университетом за океаном.

Легко предположить, что целью такого громадья планов было и остается не установление истины об этой непредсказуемой России, а обеспечение достойного финансирования из разных источников. Только вот беда: сейчас в этой сфере пророков и ясновидящих избыток. Сплошные голодные конкуренты. А вот эффективность Чубайса, особенно после истории с «Роснано», под большим вопросом. За исключением, конечно, его способности со вкусом тратить выделенные финансы.

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Анатолий Чубайс

Не сжигать мосты

Анатолий Чубайс уже неоднократно проходил сквозь струи любого дождя. И хоть он уже подписал свою научную статью «Анатолий Чубайс, экономист из Глазго», сыграть в полный развод с родиной явно не в его интересах. В конце концов, можно находить оплачиваемые подряды и в России. Особенно когда все попытки сформировать российское правительство в изгнании из «сбитых летчиков» и профессиональных иноагентов потерпят полный провал.

Как тут не вспомнить фразу из классиков: «Паниковский вас всех еще продаст и купит!»

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