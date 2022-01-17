«Зачастили»: ООН обеспокоил очередной запуск ракеты в КНДР

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Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес заявил, что Россия является ядерной державой с заслуживающей гордости историей и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран. По его словам, из всех стран на европейском континенте у России самая большая по численности армия. Об этом сообщает ТАСС.

Её история заслуживает гордости. Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей отправки первого из них. России нечего бояться со...