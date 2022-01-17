«Зачастили»: ООН обеспокоил очередной запуск ракеты в КНДР
ООН заявила об обеспокоенности из-за ракетных испытаний КНДР
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:33, 17 января 2022
Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press
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Продолжение ракетных испытаний Северной Кореи вызывает все большее беспокойство ООН. Подобной активности в этой сфере не наблюдалось уже давно. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.
Это вызывает всё большую обеспокоенность. В последнее время редко случалось, чтобы мы видели так много запусков ракет КНДР. Это ещё раз напоминает нам о том, что и КНДР, и другие заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров, — заявил он.
По словам Дюжаррика, в ООН хотят видеть денуклеаризацию Корейского полуострова в долгосрочном плане, а в краткосрочном — снижение напряжённости.
Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил, что в понедельник, 17 января, КНДР произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в стороны Японского моря. По имеющимся данным, запуск был проведен из района международного аэропорта Сунан близ Пхеньяна. Это уже четвёртый запуск, который Северная Корея совершила с начала года.