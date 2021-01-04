Забыть о Трампе: Пентагон призывают избежать переворота

Отставные министры обороны США призвали действующее военное руководство страны не вовлекать армию в политические игры. Об этом говорится в их открытом письме. Бывшие главы Пентагона, в числе которых занимавшие этот пост при Дональде Трампе Джеймс Мэттис и Марк Эспер, предупредили о тяжёлых последствиях ангажированных действий накануне инаугурации. Поводом стало обсуждение сценария с введением военного положения.

Письмо, под которым поставили подпись 10 бывших министров обороны Соединённых Штатов (в том числе Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд), появилось в издании The Washington Post.

Попытки вовлечь Вооружённые силы (ВС) США в разрешение споров о результатах выборов подтолкнут нас на опасную дорожку — к нарушению законов и конституции, — говорится в послании. — Гражданскому и военному руководству, которое отдаст приказ претворить в жизнь подобные меры, придётся отвечать за подобные действия, в том числе нести уголовную ответственность.

Бывшие министры выразили уверенность в том, что высокопоставленные лица в Пентагоне должны «воздержаться от любых политических действий, которые бы подрывали результаты выборов или же создавали препятствия» для команды избранного президента Джо Байдена.

Время ставить под сомнение результаты прошло, — отмечается в письме. — Пришло время для официального подсчёта голосов коллегии выборщиков.

Не приведя конкретного примера, бывшие министры обороны отметили в своём послании, что транзит власти «происходит во время международной неопределённости по поводу политики и позиций США». Они обратили внимание на то, что переход президентских полномочий осуществляется в тот «момент, когда нация уязвима для действий со стороны противников, стремящихся воспользоваться ситуацией».

Не исключено, что речь в письме идёт об усилении напряжённости в отношениях с Ираном, который не раз обещал ответить на убийство своего высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.

Дик Чейни Nancy Stone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Идея совместного послания, как отмечается, возникла после разговора Чейни с послом в отставке и бывшим высокопоставленным чиновником Пентагона Эриком Эдельманом о том, что уходящий президент США может попытаться использовать ВС в ближайшие недели. Как известно, Дональд Трамп не признаёт своё поражение на выборах. Ранее он обратился в суды с требованием о проведении повторного подсчёта голосов. Однако все иски трамповских юристов были отклонены в том числе Верховным судом США. Уже 6 января итоги голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса.

У бывших министров обороны есть все основания опасаться за армию. В эфире телеканала Newsmax TV бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майк Флинн допустил возможность использования военнослужащих для проведения перевыборов в некоторых американских штатах. После интервью экс-чиновника пригласили в Белый дом, где генерал повторил свою точку зрения.

По версии журнала Newsweek, который в декабре ссылался на свои источники в Пентагоне, командование ВС США и представители тех воинских частей, которые дислоцированы около Вашингтона, ведут дискуссии по поводу своих действий в том случае, если Трамп решит ввести военное положение до 20 января. В этот день должна состояться инаугурация избранного главы государства.

По оценкам издания, подобные обсуждения проходят втайне от Белого дома и ближайших соратников Трампа в командовании. Newsweek отмечал, что военные составляют планы конкретных шагов в случае получения распоряжения о введении регулярных войск в Вашингтон и обеспечении порядка на период инаугурации.