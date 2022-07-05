«Забудут через пять лет»: Борису Джонсону отказали в праве войти в историю Народный артист России Запашный назвал Байдена и Джонсона временщиками от политики

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден вряд ли войдут в историю, так как являются временщиками, а не политиками, которые действительно пытаются решить мировые проблемы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он отметил, что «Джонсона забудут через пять лет».

Есть политики, которые действительно пытаются решить проблемы, а есть временщики. Вы можете назвать какого-нибудь премьер-министра Великобритании до Бориса Джонсона? Я вспомнил только Тони Блэра. И то только потому что его высмеивал Джордж Майкл в своём видеоклипе, где тот бежал за тарелочкой. И Бориса Джонсона забудут через пять лет. И они все это тоже понимают. Для них это не жизнь, а форма проведения собственного времени, — заявил Эдгард Запашный.

По мнению артиста, «в историю входят единицы, которые действительно чего-то достигли».

Если брать ту же Америку, это будет Мартин Лютер Кинг, который не был президентом, Нельсон Мандела в Африке, Шарль де Голль во Франции, Иосиф Сталин у нас. Как бы мы к нему ни относились, но он выиграл войну, пусть и с громадными жертвами. А всякие Клинтоны, Обамы — они что есть, что их нет. Сомневаюсь, что у Байдена есть шансы на переизбрание, — считает дрессировщик.

Ранее Эдгард Запашный в разговоре с NEWS.ru заявил, что своими действиями в ходе специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин показал, что он является «более решительным человеком, чем все вместе взятые». Артист убеждён, что Россия, начав спецоперацию 24 февраля, опередила Украину «на несколько часов», в противном случае «сейчас полыхали бы Белгород, Брянск, Ростов».