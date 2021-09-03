«Забудьте»: на Украине снесли памятный знак о дружбе с Москвой

Власти Киева демонтировали памятный знак, посвящённый дружбе украинской столицы и Москвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Киевской Рады Алина Михайлова.

Она отметила, что памятник находится на хранении в Голосеевской районной администрации, а в будущем его поместят в «музей тоталитаризма».

Никакой дружбы. Всё, забудьте. И даже не мечтайте о ней, — написала депутат.

Пресс-служба Киевского городского совета впоследствии подтвердила снос монумента. Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года. В 2015 году монумент разрисовали в цвета украинского флага. В июле 2021 года Киевский городской совет принял решение о его демонтаже.

Ранее сообщалось, что вандалы напали на памятник Петру I в ночь с 28 на 29 августа. Он был установлен на месте братской могилы солдат, погибших в битве под Полтавой в 1709 году. В местной полиции ведётся доследственная проверка данного инцидента и уточняются все обстоятельства происшествия.

В битве под Полтавой участвовали войска шведского короля Карла XII и русского царя Петра I (на тот момент он ещё не был официально императором России). Примечательно, что незадолго до событий гетман Украины Иван Мазепа предал Петра и перешёл на сторону шведов. На Украине Мазепу не считают предателем (его изображение есть на одной из банкнот гривны), а украинские националисты традиционно причисляют русского царя Петра I к «врагам украинского народа».