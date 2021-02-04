Забудь о титулах: Елизавета II готова дать отпор принцу Гарри

Принца Гарри ждёт серьёзное противостояние с королевской семьёй из-за его желания сохранить при себе все воинские титулы, которых по условиям «развода» с родственниками он должен лишиться в этом году, пишет издание The Times. В Букингемском дворце считают, что оставаться «наполовину» представителем фамилии нельзя и свой выбор герцог Сассекский уже сделал.

Битву за воинские звания предсказывают источники The Times. Когда Гарри и его супруга Меган Маркл в январе 2020-го объявили о желании жить самостоятельно, они договорились с Букингемским дворцом, что военные титулы Гарри будут сохранены на год. Ревизия этих договорённостей предстоит в апреле этого года, и молодая чета хочет уступок по целому ряду направлений.

Нет никаких сомнений в том, что армия является важной частью его жизни — так было всегда, — цитирует The Times источники, близкие к герцогу Сассекскому.

Помимо этого, стало известно, что Гарри — несмотря на переезд с Меган в США — хочет проводить больше времени дома, в Великобритании. Сейчас это ещё больше осложнила пандемия нового коронавируса, которая привела к появлению британского штамма.

Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем не менее королевская семья не демонстрирует никаких признаков отклонения от своей позиции, которая заключается в том, что Гарри не может быть «наполовину внутри и наполовину вне» своей фамилии и своих обязанностей. Одним из признаков этой категоричности стал отказ королевы Елизаветы II удовлетворить просьбу внука и допустить его к участию в траурной церемонии в День памяти павших в минувшем году. Королева твёрдо придерживается мнения, что полутонов в подобных решениях быть не может: либо ты внутри монархии, либо нет.

По разным источникам, герцог Сассекский испытывает большое разочарование потерей некоторых воинских званий, что было закреплено условиями так называемого мегзита — сделкой по разрыву с фамилией. Несмотря на то что были сообщения о перспективах нормализации в отношениях между Гарри и Букингемским дворцом, хроникёры всё равно говорят о настороженном отношении к беглецам, которые отказались от того, чтобы выполнять свои церемониальные, но важные обязанности. Причина кроется в том, что в рамках сделки герцог и герцогиня Сассекские обещали вести деятельность, сообразную с «ценностями Её Величества», но в действительности они лишь саботировали эти ценности. Так, молодую чету даже обвиняли в попытке создать медийную оппозицию королеве вместо того, чтобы представлять её интересы за рубежом.

Принц Гарри и Меган Маркл Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гарри достаточно много времени отдал королевским вооружённым силам и дважды побывал в Афганистане в рамках иностранной миротворческой миссии, дослужившись до звания капитана. Его личное отношение к армейской службе хорошо прослеживается в заявлении, которое было зачитано в суде его юридической командой при урегулировании спора вокруг материалов таблоида The Mail on Sunday. В нём приверженность герцога Сассекского вооружённым силам описывается как «непоколебимая и неоспоримая».

В то же время потенциальное сохранение воинских званий будет сопряжено с проблемами для деятельности Гарри и Меган в США. Молодой паре уже приписывали желание проявить себя в американской политике — благодаря ролику о президентских выборах 2020 года и высказываниям по поводу беспорядков в Капитолии. Закрепление за герцогом Сассекским каких бы то ни было официальных званий в Великобритании будет означать, что он не сможет претендовать на право заниматься политическим активизмом за океаном. В противном случае у критиков Гарри и Меган появится повод обвинить их во вмешательстве в дела других стран.