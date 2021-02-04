Забудь о титулах: Елизавета II готова дать отпор принцу Гарри

Принца Гарри ждёт серьёзное противостояние с королевской семьёй из-за его желания сохранить при себе все воинские титулы, которых по условиям «развода» с родственниками он должен лишиться в этом году, пишет издание The Times. В Букингемском дворце считают, что оставаться «наполовину» представителем фамилии нельзя и свой выбор герцог Сассекский уже сделал.
Битву за воинские звания
Нет никаких сомнений в том, что армия является важной частью его жизни — так было всегда, — цитирует The Times источники, близкие к герцогу Сассекскому.
Помимо этого, стало известно, что Гарри — несмотря на переезд с Меган в США — хочет проводить больше времени дома, в Великобритании. Сейчас это ещё больше осложнила пандемия нового коронавируса, которая привела к появлению британского штамма.
Тем не менее королевская семья не демонстрирует никаких признаков отклонения от своей позиции, которая заключается в том, что Гарри не может быть «наполовину внутри и наполовину вне» своей фамилии и своих обязанностей. Одним из признаков этой категоричности стал
По разным источникам, герцог Сассекский испытывает большое разочарование потерей некоторых воинских званий, что было закреплено условиями так называемого мегзита — сделкой по разрыву с фамилией. Несмотря на то что были сообщения о перспективах нормализации в отношениях между Гарри и Букингемским дворцом, хроникёры всё равно говорят о настороженном отношении к беглецам, которые отказались от того, чтобы выполнять свои церемониальные, но важные обязанности. Причина кроется в том, что в рамках сделки герцог и герцогиня Сассекские обещали вести деятельность, сообразную с «ценностями Её Величества», но в действительности они лишь саботировали эти ценности. Так, молодую чету даже обвиняли в попытке создать медийную оппозицию королеве вместо того, чтобы представлять её интересы за рубежом.
Гарри достаточно много времени отдал королевским вооружённым силам и дважды побывал в Афганистане в рамках иностранной миротворческой миссии, дослужившись до звания капитана. Его личное отношение к армейской службе хорошо прослеживается в заявлении, которое было зачитано в суде его юридической командой при урегулировании спора вокруг материалов таблоида The Mail on Sunday. В нём приверженность герцога Сассекского вооружённым силам описывается как «непоколебимая и неоспоримая».
В то же время потенциальное сохранение воинских званий будет