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Заболевшего коронавирусом премьера Абхазии доставили на лечение в Москву

16:29, 08 января 2021
Александр Анкваб Александр Анкваб Фото: kremlin.ru

Глава правительства Абхазии Александр Анкваб, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, доставлен на лечение в Москву. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Решение перевести премьера в столицу России принял 7 января консилиум, прошедший в Гудаутской центральной районной больнице. По мнению врачей, это позволит избежать появления осложнений от коронавирусной инфекции. Состояние Анкваба остаётся среднетяжёлым, ему нужно интенсивное лечение, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Анкваб перенес перелёт нормально, его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что премьер чувствует себя нормально, из симптоматики у него субфебрильная температура (37,1–38,0). Считалось, что ему не потребуется госпитализация, так как болезнь также протекает легко.

NEWS.ru писал, что коронавирусом заболел и президент Абхазии Аслан Бжания. Впрочем, у него течение заболевания также проходит в лёгкой форме, он лечится амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями он ушёл на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно.

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